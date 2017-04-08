Здание МИД Финляндии подсветили в память о жертвах недавних терактов

Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки окрасилось в цвета шведского флага в память о жертвах недавних террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

— Мы чтим память погибших в результате терактов в Стокгольме, Лондоне и Санкт-Петербурге. Мы не должны сдаваться и бояться террористов, — заявил глава финского МИД Тимо Сойни.

Напомним, что за последние недели произошло сразу несколько терактов: 22 марта в Лондоне в результате наезда террориста на пешеходов погибло пять человек, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро, жертвами которого стали 14 человек, а накануне в Стокгольме грузовик осуществил наезд на группу людей, при этом погибло четыре человека.