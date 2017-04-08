СМИ: Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница

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СМИ: Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница

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Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница, которую после атаки в столице Швеции разыскивала семья. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на родственников девочки.

По данным СМИ, 11-летняя жертва теракта возвращалась домой после занятий, когда её сбил грузовик. Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетях.

Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.

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