Неизвестные в масках напали на ювелирный магазин в Нижневартовске

Накануне утром двое мужчин в масках напали на ювелирный магазин в городе Нижневартовске, в Ханты-Мансийском автономном округе. Добычей налётчиков стали золотые украшения.

Видео в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr.

Мужчины ворвались в ювелирный магазин в 11:36 по местному времени и, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, завладели золотыми украшениями.

Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, в один момент из подсобного помещения, где скрылись напуганные продавщицы, выбежал охранник и, размахивая предметом, похожим на молоток, набросился на грабителей. Завязалась потасовка, это спугнуло налётчиков, и они скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщил Лайфу источник в оперативных службах региона, несколькими часами позже грабителей задержали. Ими оказались 20-летний Соловьев Н. и 20-летний Бауков Н.