СМИ: Сомалийские пираты захватили судно под флагом Тувалу

Сомалийские пираты, по предварительным данным, осуществили нападение с последующим захватом на сухогруз OS35, который следовал под флагом небольшого тихоокеанского государства Тувалу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в морской полиции Пунтленда.

Ранее координирующей перевозки в Аденском заливе организацией морских торговых операций Великобритании (UKMTO) было опубликовано сообщение о том, что на некое судно было совершено нападение.

— Суда, пересекающие данную территорию, должны быть особенно осторожны, — рассказали представители UKMTO.

Каких-либо деталей произошедшего предоставлено не было.