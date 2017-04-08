Число жертв обрушения жилого дома в Польше возросло до шести человек

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Число жертв обрушения жилого дома в Польше возросло до шести человек

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Фото: © PAP / Maciej Kulczyński

Число погибших при обрушении жилого дома в городе Свебодзице, Нижнеселезское воеводство, увеличилось до шести человек, в их числе двое детей, сообщают местные СМИ. Ранее сообщалось о двух жертвах.

В настоящий момент спасателям удалось вытащить из-под завалов четырёх человек

Как сообщалось ранее, в качестве предварительной причины произошедшего рассматривают взрыв газа.

На место трагедии также прибыли премьер-министр Польши Беата Шидло и министр внутренних дел Мариуш Блашчак.

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