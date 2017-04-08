Два человека погибли при пожаре в Москве

Трагедия произошла на улице Главная, 27. Как сообщают источники, в двухкомнатной квартире загорелись личные вещи.
Пытаясь спастись от огня, из окна выпрыгнули два человека. Один из них скончался на месте, другой — в больнице.
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Пример описания всплывающего окна
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