Два человека погибли при пожаре в Москве

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Два человека погибли при пожаре в Москве

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Трагедия произошла на улице Главная, 27. Как сообщают источники, в двухкомнатной квартире загорелись личные вещи.

Пытаясь спастись от огня, из окна выпрыгнули два человека. Один из них скончался на месте, другой — в больнице.

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