В Стокгольме полиция сняла оцепление на месте теракта

Шведская полиция завершила техническое расследование, проводимое на месте теракта в Стокгольме, и сняла оцепление.
Polisen har släppt på avspärrningarna – nu är Drottninggatan öppen igen. pic.twitter.com/wMXgNTn810— Expressen (@Expressen) 8 апреля 2017 г.
— Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан снято, — сообщил представитель полиции Стокгольма Туве Хэгг.
Напомним, 7 апреля мужчина, двигаясь на угнанном грузовике по улице Дроттнинггатан в центре шведской столицы, совершил наезд на группу людей. В результате произошедшего погибли четыре человека, ещё 15 пострадали.
Единственный задержанный по данному делу — 39-летний выходец из Узбекистана. Как предполагает следствие, именно он сидел за рулём грузовика.
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