В Стокгольме полиция сняла оцепление на месте теракта

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В Стокгольме полиция сняла оцепление на месте теракта

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Фото: © REUTERS

Шведская полиция завершила техническое расследование, проводимое на месте теракта в Стокгольме, и сняла оцепление.

— Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан снято, — сообщил представитель полиции Стокгольма Туве Хэгг.

Напомним, 7 апреля мужчина, двигаясь на угнанном грузовике по улице Дроттнинггатан в центре шведской столицы, совершил наезд на группу людей. В результате произошедшего погибли четыре человека, ещё 15 пострадали.

Единственный задержанный по данному делу — 39-летний выходец из Узбекистана. Как предполагает следствие, именно он сидел за рулём грузовика.

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