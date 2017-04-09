В Канаде могут легализовать марихуану до 1 июля 2018 года

Канадским либеральным правительством до 1 июля будущего года может быть законодательно легализовано употребление марихуаны. Такую информацию распространил телеканал CBC.

Принятие решения рассматривается в связи с тем, что 1 июля в стране празднуется День Канады, и чтобы избежать возможных ассоциаций данного события с днём легализации марихуаны это может быть сделано раньше.

— Я думаю, что 1 июля должно ассоциироваться исключительно с Днём Канады, — заявил либерал Билл Блэр. — И поэтому закон, разрешающий употребление марихуаны в нашей стране, должен быть принят раньше.

Напомним, ранее принятие соответствующего закона анонсировали на 10 апреля 2017 года, а вступить в силу решение должно 1 июля будущего года.

В правительстве Канады предполагают, что употребление марихуаны в стране будет разрешено с 18 лет, однако каждый регион получит право самостоятельно определять возрастную планку на своё усмотрение. Федеральные власти возьмут на себя поставки этого лёгкого наркотика, а также самостоятельно будут выдавать лицензии на его продажу.