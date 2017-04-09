Пассажир рассказал, что происходило в поезде во время крушения

Один из пассажиров поезда рассказал о том, что на самом деле произошло во время столкновения составов в Москве.

— Был в электричке этой во время столкновения. Сначала остановились, не доехав до станции Кунцево. Минут 15–20 машинисты решали проблему, причём все переговоры шли по громкой связи. Стало понятно, что отказали тормоза... Поезд покатился под уклон в обратном направлении движения. Все ломанулись к первому вагону... Машинист несколько раз предупредил: держитесь. Поезд набрал приличную скорость. Потом бац — и удар. Тех, кто стоял на ногах, повалило на пол. Столкнулись с попутным поездом дальнего следования, он, видимо, стоял на месте. МЧС — красавцы, были на месте минут через пять, — рассказал Лайфу мужчина.

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.