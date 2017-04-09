Лидер группы Чайф со сцены отчитал хулиганов, устроивших драку на его концерте

Лидер группы Чайф Владимир Шахрин прервал свой концерт в Воронежской области в клубе Град Event-Hall, когда со сцены увидел нескольких гостей, устроивших потасовку.

Музыкант в микрофон отчитал хулигана, затеявшего драку, заявив, что на его концертах никогда не было потасовок.

— Попутал ты немножко! Ты же не на "Чай вдвоём" пришёл, это там крепкие мужики, наверное, дерутся, — иронично пристыдил хулиганов Шахрин.

Концерт приостановили, зачинщик драки сам покинул зал под одобрительные аплодисменты публики. На выходе мужчину задержали сотрудники службы безопасности заведения и вызвали полицию.

По завершению инцидента концерт продолжился в штатном режиме.