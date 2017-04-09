Количество пострадавших при столкновении поездов в Москве достигло 23

Число пострадавших в результате столкновения поездов в Москве увеличилось до 23 человек. Практически все из них получили травмы лёгкой и средней тяжести.

12 человек были госпитализированы. По данным Лайфа, среди раненных — 16-летний подросток. Остальных пассажиров распределили по пунктам временного размещения.

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Известно, что пассажиров отправляют в пункты временного размещения, выделяются гостиницы.