Количество пострадавших при столкновении поездов в Москве достигло 23

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Количество пострадавших при столкновении поездов в Москве достигло 23

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Число пострадавших в результате столкновения поездов в Москве увеличилось до 23 человек. Практически все из них получили травмы лёгкой и средней тяжести.

12 человек были госпитализированы. По данным Лайфа, среди раненных — 16-летний подросток. Остальных пассажиров распределили по пунктам временного размещения.

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Известно, что пассажиров отправляют в пункты временного размещения, выделяются гостиницы.

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