В Осло из-за подозрительного предмета закрыта станция метро и оцеплена площадь

В центре столицы Норвегии — Осло — был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. Об этом сообщает телеканал ITV со ссылкой на представителей полиции.

Известно, что полицейские в результате произошедшего задержали одного человека, который вёл себя подозрительно и положил коробку под мостом через реку Акерсельва.

Чуть позже были эвакуированы люди из нескольких зданий, а сотрудники полиции оцепили городскую площадь. Помимо этого в Осло закрыта одна из станций метро.

Полиция Норвегии пока не давала подробных комментариев, сославшись на то, что на данный момент проводятся различные проверки.