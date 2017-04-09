На месте столкновения поездов в Москве велись ремонтные работы

Как сообщили в МЖД, во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика

Как стало известно, 8 апреля на месте, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы.

Выяснилось, что движение на белорусском направлении было затруднено весь день. Пути были перекрыты из-за работ, были организованы "окна" для ремонтных и строительных работ, поезда следовали с опозданиями.

— Это связано с переносом подрядной организацией сроков ремонтных работ на перегоне Кунцево-Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги, — сказали представители МЖД.

— Во время ремонта движение на этом участке осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика, — добавил источник.

Напомним, согласно последним данным, в результате столкновения пострадали 23 человека. Лайф также публиковал список раненых.