На месте столкновения поездов в Москве велись ремонтные работы

Как стало известно, 8 апреля на месте, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы.
Выяснилось, что движение на белорусском направлении было затруднено весь день. Пути были перекрыты из-за работ, были организованы "окна" для ремонтных и строительных работ, поезда следовали с опозданиями.
— Это связано с переносом подрядной организацией сроков ремонтных работ на перегоне Кунцево-Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги, — сказали представители МЖД.
— Во время ремонта движение на этом участке осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика, — добавил источник.
Напомним, согласно последним данным, в результате столкновения пострадали 23 человека. Лайф также публиковал список раненых.
- Популярные
- По времени