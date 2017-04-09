Путину доложили о столкновении поездов в Москве

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии пассажирского поезда и электрички в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии. Путин поручил предпринять всё необходимое для исправления ситуации, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек, 11 из них были госпитализированы.