Путину доложили о столкновении поездов в Москве

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Путину доложили о столкновении поездов в Москве

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии пассажирского поезда и электрички в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии. Путин поручил предпринять всё необходимое для исправления ситуации, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, два поезда столкнулись между станциями Фили и Кунцево. Было применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек, 11 из них были госпитализированы.

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