Озвучены версии столкновения поездов в Москве

Как объяснили пассажирам, у электрички отказали тормоза, поэтому она не врезалась в стоящий поезд.

По предварительным данным, лобовое столкновение поезда и электрички в Москве могло произойти из-за двух причин — стрелочный перевод и неисправность тормозов.

После столкновения пассажиров поезда Москва-Брест собрали проводники и объяснили, что случилось.

— Мы выехали с Белорусского вокзала, потом остановились и пропускали поезда, 4 поезда пропустили, пятый врезался в нас, удар был такой силы, что все вылетели со своих мест, — рассказала Лайфу одна из пассажирок. — Нам объяснили, что у той электрички отказали тормоза, поэтому она не врезалась в наш стоящий поезд. Еще говорили, про стрелочный перевод, что сработал неверно механизм.

Сейчас поезд с пассажирами сцепляют со вспомогательным составом, чтобы вернуть обратно на Белорусский вокзал.

— Мы не знаем, что дальше будет, нас просят набраться терпения, раздают бесплатно чай, — продолжила пассажирка. — Сейчас нас оттащат на Белорусский вокзал, после чего поезд продолжит свой путь, на нем мы поедем или на другом поезде, пока неизвестно.