Экстренные службы начали буксировку поезда с места столкновения

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Экстренные службы начали буксировку поезда с места столкновения

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Сотрудники МЧС и работники железной дороги начали буксировку поезда дальнего следования, столкнувшегося с электричкой, в отстойник на Белорусском вокзале.

Сейчас усилиями спасателей и работников РЖД поезд Брест — Москва начали буксировать на Белорусский вокзал, чтобы освободить движение для других поездов в данном направлении.

Напомним, после столкновения поезда и электрички между станциями Фили и Кунцево за помощью медработников обратился 31 человек. После осмотра врачей 11 из них были экстренно госпитализированы.

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