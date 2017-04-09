СМИ: Ударная группа ВМС США направилась к Корейскому полуострову

США приняли решение отправить ударную группу ВМС в западную часть Тихого океана с целью обеспечения своего присутствия в районе Корейского полуострова. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Как рассказал анонимный источник агентства, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" из Сингапура будет направлена к Корейскому полуострову.

Ранее, по данным СМИ, Советом по национальной безопасности США был подготовлен доклад для Дональда Трампа, в котором рассматривались возможные ответы США на ядерную угрозу КНДР. Отмечается, что одним из пунктов доклада является размещение ядерного оружия на территории Южной Кореи.

По мнению американских чиновников, 5 апреля Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты типа Scud. Источник Reuters в Белом доме рассказал, что ракета прошла только часть намеченного пути, после чего вышла из-под контроля и упала.