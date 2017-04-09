Установлена причина лобового столкновения поездов в Москве

Как сообщил источник, столкновение поезда и электрички произошло из-за отказа тормозов.

Лобовое столкновение пассажирского поезда и электрички произошло из-за отказа тормозов. Напомним, в районе Филевский парк на железнодорожном перегоне Кунцево-Фили электричка врезалась в пассажирский поезд Москва-Брест.

Как оказалось, машинист электрички пытался затормозить, но система не сработала.

Причиной лобового столкновения электрички и поезда в Москве стал отказ тормозов Фото: © L!FE

— В результате экстренного торможения произошло откатывание и попутное столкновение пригородного поезда без пассажиров и пассажирского поезда Москва-Брест. При этом с рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и два вагона электрички, — рассказал источник в экстренных службах.

Известно, что в поезде в этот момент находилось 546 пассажиров.