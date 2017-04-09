Машинист поезда госпитализирован после столкновения с электричкой в Москве

Машинист поезда Москва — Брест Сергей Зотов госпитализирован после столкновения поездов на западе Москвы.
29-летний Сергей и его помощник Сергей Е. доставлены в одну из столичных больниц.
Сообщается, что во время столкновения с электричкой основной удар пришёлся именно на локомотив.
Напомним, ранее стало известно, что причиной произошедшего стал отказ тормозов. В результате столкновения, по последним данным, пострадал 31 человек.
Пассажиры также выкладывали видеозаписи с места событий.
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