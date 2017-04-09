СМИ: Джанет Джексон, недавно ставшая мамой, расстаётся с мужем

Поп-певица Джанет Джексон рассталась со своим супругом мультимиллионером Виссамом аль-Мана через три месяца после рождения у них первенца. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на приближённые к певице источники.

Сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена из Катара Виссама аль-Мана в 2012 году, а 3 января этого года у них родился сын.

— К сожалению, Джаннет и Виссам решили, что их пути расходятся, — рассказал изданию близкий друг Джексон.

Несмотря на это, добавляет издание, молодые родители решили остаться в хороших отношениях и совместно воспитывать своего ребёнка, который будет проживать с матерью в Лондоне.