Раненная при столкновении поезда и электрички рассказала об аварии

Пассажирка, получившая в результате столкновения поездов травму головы, рассказала, что все отделались лёгкими ушибами.

— Третий поезд с Белорусского вокзала отправился в 22:03. Минут десять он проехал и потом остановился, стоял минут 20. Пассажиры — кто на верхнюю полку забрался, кто переодевался. Произошёл удар, потом — следующий удар. Всё попадало, и с нижних полок, и с верхних, — рассказала Светлана Зырянова. — У нас сильно пострадавших не было, были ушибы. У женщины оказалось два сломанных ребра. Я вот в больнице часа два провела.

Известно, что в больницы доставлены 11 пострадавших. Среди них — один подросток, машинист и помощник машиниста.