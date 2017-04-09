В электричке, столкнувшейся с поездом, было 20 пассажиров

В электричке №6919 Москва — Усово, столкнувшейся с пассажирским поездом, находились 20 пассажиров. Первоначально сообщалось, что электричка была пустая. Известно, что в результате происшествия никто из находившихся в электричке пассажиров не пострадал.

В поезде Москва — Брест было более 500 человек.

Напомним, столкновение поездов произошло на перегоне между станциями Фили и Кунцево. Работники электрички, поняв, что после экстренного торможения поезд катится назад и столкновения не избежать, начали срочную эвакуацию пассажиров в крайний вагон.

Ранее стало известно, что причиной столкновения стал отказ тормозов, медпомощь понадобилась 31 человеку.