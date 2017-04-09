Пассажиры поезда, столкнувшегося с электричкой, выехали в Брест тем же составом

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Пассажиры поезда, столкнувшегося с электричкой, выехали в Брест тем же составом

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Пассажиры столкнувшегося с электричкой поезда повторно отправились в Брест на том же самом составе. После ЧП поезд с пассажирами был отбуксирован на Белорусский вокзал. Там произвели замену нескольких вагонов, после этого поезд отправился вновь по маршруту.

— На вокзале нас не выпустили из поезда, отцепили несколько вагонов.Сейчас мы поехали в Белоруссию, — рассказала Лайфу одна из пассажирок.

Напомним, по последним данным, в результате столкновения пострадал 31 человек. В качестве причины произошедшего назван отказ тормозов.

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