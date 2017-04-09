Рекс Тиллерсон рассказал об "истинных целях" США в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором обозначил главные приоритеты его страны на территории Сирии.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала CBS о том, рассматривает ли американская сторона вопрос интервенции в Сирию, Тиллерсон сообщил, что первостепенная задача США в Сирии — победа над ИГИЛ*.

— Когда угроза ИГИЛ будет уменьшена или ликвидирована, тогда, я думаю, мы обратим внимание на стабилизацию ситуации в САР, — добавил госсекретарь США.

Напомним, ранее в Белом Доме также заявляли, что приоритетной задачей американской стороны является уничтожение ИГИЛ, а не отставка Башара Асада.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.