Лайф публикует полный список раненных при столкновении поездов в Москве

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Лайф публикует полный список раненных при столкновении поездов в Москве

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В результате столкновения поезда Москва — Брест и электрички в Москве пострадал 31 человек. С различными травмами, ушибами, черепно-мозговыми травмами они были госпитализированы.

Лайф публикует список пострадавших:

  1. Афонина Галина, 55 лет
  2. Белова Лариса, 49 лет
  3. Боркун Наталья, 43 года
  4. Вайтюль Татьяна, 30 лет
  5. Волознев Родион, 20 лет.
  6. Павел Г., 16 лет
  7. Ениц Сергей, 25 лет
  8. Заграничная Екатерина, 33 года
  9. Зотов Сергей, 29 лет
  10. Зуболев Ярослав
  11. Зырямова Светлана, 54 года
  12. Крапинский Владимир, 45 лет
  13. Купченко Инна, 61 год
  14. Куцун Ольга, 50 лет
  15. Луксиник Александр, 35 лет
  16. Михайлов Дмитрий, 39 лет
  17. Виктория М., 13 лет
  18. Мусаева Севиль, 50 лет
  19. Никитина Виктория, 36 лет
  20. Паремская Диана, 71 год
  21. Податина Светлана, 54 года
  22. Селезнёва Влада, 45 лет
  23. Смирнова Татьяна, 62 года
  24. Виктория С., 16 лет
  25. Илья Т., 16 лет
  26. Хандрико Егор, 24 года
  27. Шишикина Наталия, 61 год
  28. Юденко Елена, 51 год

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