Лайф публикует полный список раненных при столкновении поездов в Москве

В результате столкновения поезда Москва — Брест и электрички в Москве пострадал 31 человек. С различными травмами, ушибами, черепно-мозговыми травмами они были госпитализированы.
Лайф публикует список пострадавших:
- Афонина Галина, 55 лет
- Белова Лариса, 49 лет
- Боркун Наталья, 43 года
- Вайтюль Татьяна, 30 лет
- Волознев Родион, 20 лет.
- Павел Г., 16 лет
- Ениц Сергей, 25 лет
- Заграничная Екатерина, 33 года
- Зотов Сергей, 29 лет
- Зуболев Ярослав
- Зырямова Светлана, 54 года
- Крапинский Владимир, 45 лет
- Купченко Инна, 61 год
- Куцун Ольга, 50 лет
- Луксиник Александр, 35 лет
- Михайлов Дмитрий, 39 лет
- Виктория М., 13 лет
- Мусаева Севиль, 50 лет
- Никитина Виктория, 36 лет
- Паремская Диана, 71 год
- Податина Светлана, 54 года
- Селезнёва Влада, 45 лет
- Смирнова Татьяна, 62 года
- Виктория С., 16 лет
- Илья Т., 16 лет
- Хандрико Егор, 24 года
- Шишикина Наталия, 61 год
- Юденко Елена, 51 год
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