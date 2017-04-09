СМИ: Канада, Мексика и США хотят совместно принять ЧМ по футболу в 2026 году

В понедельник, 10 апреля, в Нью-Йорке состоится пресс-конференция, на которой вице-президент ФИФА и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни объявит о том, что Канада, США и Мексика подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщают канадские СМИ.

Отмечается, что такой формат подачи заявки существенно увеличит шансы на то, что Кубок мира по футболу всё-таки приедет в Канаду. Как отмечал Монтальяни несколькими годами ранее, Канада — единственная страна из Большой восьмёрки, которая не принимала у себя чемпионат мира по футболу.

Дополнительным преимуществом объявленной заявки будет то, что с ней не смогут конкурировать страны-члены УЕФА и представители Азиатской конфедерации, потому как в 2018 и 2022 году мундиаль примут у себя Россия (страна-член УЕФА) и Катар (Азия), соответственно. Примечательно, что в 2010 году Кубок мира состоялся в ЮАР (Африка), а в 2014 — в Бразилии (Южная Америка), что делает вышеназванные континенты маловероятными соперниками совместной заявки Канады, США и Мексики. По мнению канадских СМИ, главным конкурентом при голосовании станет совместная заявка Австралии и Новой Зеландии — в их пользу говорит статистика: если в Северной Америке уже трижды проводились подобные соревнования, то на Южной Земле — ни разу.

Напомним, что ЧМ-2026 станет первым, участие в котором примут сразу 48 стран. В январе 2017 года советом ФИФА было принято решение увеличить состав участников Кубка мира с 32 до 48 команд. О том, кто станет хозяином ЧМ-2026 будет объявлено в 2020 году.