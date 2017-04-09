Очевидец: Перед столкновением поездов пассажиры звонили родным прощаться

По словам пассажирки электрички Арины Солодовой, от машинистов не было объявления о ЧП, предупреждения поступали от дежурных, которые перебегали из вагона в вагон.

Пассажир электрички рассказала, что происходило в поезде перед столкновением и как многие прощались с родными по телефону, когда электричка катилась назад из-за сломанных тормозов. По словам Арины Солодовой, многие думали, что всё может закончиться трагически.

— Мы остановились, и поезд через несколько минут поехал назад. Сотрудники поезда начали дёргать стоп-кран, но ни один из них не работал, — рассказала Лайфу пассажирка.

— Многие люди, сидевшие рядом со мной,начали звонить родным. Я слышала, как некоторые произносили слова прощания и говорили, что не выживут, — вспоминает Арина.

К счастью, никто из пассажиров поезда и электрички не погиб. Многие получили травмы и были госпитализированы. Арина Солодова рассказала, что от машинистов не было объявления о столкновении, пассажиров оповестили сотрудники поезда, которые бежали по вагонам и говорили, чтобы все перешли в первый вагон, потому что через несколько минут будет столкновение. Благодаря их действиям никто не погиб.

Напомним, по последним данным, при столкновении электрички и поезда Москва — Брест пострадал 31 человек, 11 понадобилась госпитализация.