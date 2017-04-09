РЖД: Последствия столкновения поезда с электричкой в Москве ликвидируют к утру

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РЖД: Последствия столкновения поезда с электричкой в Москве ликвидируют к утру

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Железнодорожники продолжают устранять последствия столкновения пассажирского поезда Москва — Брест с электричкой, сообщает пресс-служба РЖД. В 1.40 пассажирский состав был отцеплен от локомотива, после чего резервный локомотив отбуксировал состав на Белорусский вокзал.

На месте происшествия два восстановительных поезда освобождают главные пути от повреждённых вагонов. Завершение работ и открытие движения запланировано к утру.

Отмечается, что четыре пассажирских поезда, следование которых идёт по Белорусскому направлению МЖД, отправятся до своих станций альтернативными маршрутами: через Большое железнодорожное кольцо и Киевское направление.

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