РЖД: Последствия столкновения поезда с электричкой в Москве ликвидируют к утру

Железнодорожники продолжают устранять последствия столкновения пассажирского поезда Москва — Брест с электричкой, сообщает пресс-служба РЖД. В 1.40 пассажирский состав был отцеплен от локомотива, после чего резервный локомотив отбуксировал состав на Белорусский вокзал.

На месте происшествия два восстановительных поезда освобождают главные пути от повреждённых вагонов. Завершение работ и открытие движения запланировано к утру.

Отмечается, что четыре пассажирских поезда, следование которых идёт по Белорусскому направлению МЖД, отправятся до своих станций альтернативными маршрутами: через Большое железнодорожное кольцо и Киевское направление.