Столичные таксисты бесплатно подвозили людей после столкновения поездов

После столкновения электрички с пассажирским поездом столичные таксисты с готовностью отозвались на необходимость в Москве подвезти людей, оказавшихся в непростой ситуации. При этом, по словам одного из водителей, для пассажиров были быстро организованы автобусы, поэтому какого-то ажиотажа среди пассажиров не было.

— Многие ребята подвозили бесплатно людей с вокзала на вокзал, например. Автобусы оперативно подали, поэтому какого-то ажиотажа не было, — рассказал мужчина.

Напомним, ранее стало известно, что в результате столкновения электрички с пассажирским поездом Москва — Брест пострадал 31 человек.