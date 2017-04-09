Малала Юсуфзай станет самым молодым послом мира ООН

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Малала Юсуфзай станет самым молодым послом мира ООН

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Фото: © Twitter/Malala Fund

19-летняя пакистанская активистка Малала Юсуфзай, выступающая за доступность образования для женщин, станет самым молодым послом мира ООН, сообщает DW. Официальная церемония вступления пакистанки в эту должность состоится 10 апреля.

Как говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, даже перед лицом серьёзной опасности Юсафзай продемонстрировала непоколебимую приверженность правам женщин и других групп населения, её "мужественный активизм" воодушевил людей по всему миру.

Напомним, в 2014 году Малала Юсуфзай была удостоена Нобелевской премии мира и стала самым юным лауреатом за всю историю этой награды.

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