Ехавшие в Минск московские школьники возвращаются домой после ЧП с поездами

Группа московских школьников из школы 1352, направлявшихся на каникулы в Минск, возвращается домой после столкновения электрички с пассажирским поездом, в котором они ехали. Как отметила учительница, сопровождавшая ребят, в момент происшествия паники не наблюдалось, немного тревожно стало после.
Сами ребята также рассказали, что обстановка была очень спокойной, сразу появились проводники, которые стали объяснять, что нужно делать, а также медработники.
Теперь ребятам каникулы предстоит провести в Москве.
— Мы сейчас направляемся домой, будем успешно проводить каникулы в Москве, — пошутила педагог.
К счастью, никто из школьников не пострадал, лишь один получил совсем незначительные повреждения.
— Насчёт каких-либо компенсаций не знаем пока что, для нас в приоритете здоровье детей, — рассказала Елена.
К счастью, никто из ребят не пострадал, лишь один немного повредил губу.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения электрички и поезда пострадал 31 человек.
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