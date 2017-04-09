Ехавшие в Минск московские школьники возвращаются домой после ЧП с поездами

Группа московских школьников из школы 1352, направлявшихся на каникулы в Минск, возвращается домой после столкновения электрички с пассажирским поездом, в котором они ехали. Как отметила учительница, сопровождавшая ребят, в момент происшествия паники не наблюдалось, немного тревожно стало после.

Сами ребята также рассказали, что обстановка была очень спокойной, сразу появились проводники, которые стали объяснять, что нужно делать, а также медработники.

Теперь ребятам каникулы предстоит провести в Москве.

— Мы сейчас направляемся домой, будем успешно проводить каникулы в Москве, — пошутила педагог.

К счастью, никто из школьников не пострадал, лишь один получил совсем незначительные повреждения.

— Насчёт каких-либо компенсаций не знаем пока что, для нас в приоритете здоровье детей, — рассказала Елена.

К счастью, никто из ребят не пострадал, лишь один немного повредил губу.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения электрички и поезда пострадал 31 человек.