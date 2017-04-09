Трамп и Абэ обменялись "откровенными мнениями" по Сирии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили ситуации в КНДР и Сирии. Об этом в своём выступлении перед журналистами рассказал Абэ.

— Только что мы с господином Трампом провели телефонную беседу. Несмотря на то что она произошла сразу после встречи глав США и Китая, нам удалось за 45 минут разговора обменяться откровенными мнениями по Северной Корее и Сирии. Я высоко ценю участие Трампа в деле обеспечения безопасности стран-союзников и мира, — заявил глава японского правительства.

Он отметил, что в отношении КНДР Япония "внимательно следит за реакцией Китая".

Сообщается, что инициатором телефонного разговора выступила американская сторона.