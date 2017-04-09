Пострадавшие при взрыве в Таганроге госпитализированы в тяжёлом состоянии

При взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме по улице Шаумяна в Таганроге пострадали 66-летний инвалид Анатолий Б., 47-летняя Марина Ф. и 20-летняя Ольга Н. Женщины находятся в реанимации в тяжёлом состоянии в городской больнице скорой медицинской помощи.

Как сообщил источник в оперативных службах региона, несущие стены жилого дома получили повреждения при взрыве. Порядка 150 человек эвакуировано, в настоящий момент решается вопрос о размещении их в здании детского сада, расположенного по соседству.