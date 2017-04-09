Двое погибли и трое пострадали в результате взрыва в Таганроге

По уточнённой информации, в результате взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в Таганроге погибло два человека, доставлены в больницу ещё трое.

Ранее госпитализированная 20-летняя Ольга Н. скончалась в реанимации. Также спасатели под завалами обнаружили тело мужчины, личность которого в настоящий момент не установлена.

В реанимации в тяжёлом состоянии сейчас находится 47-летняя Марина Ф. Также из аварийного здания были госпитализированы инвалиды первой группы 66-летний Анатолий Б. и 45-летняя Наталья К.

Как сообщают источники в оперативных службах региона, взрывом повреждено четыре квартиры. Несущие стены дома получили повреждения. Решается вопрос о размещении 150 эвакуированных жильцов.