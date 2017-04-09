Украинец Усик защитил пояс чемпиона мира по версии WBO

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Украинец Усик защитил пояс чемпиона мира по версии WBO

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Фото: © a-usyk.com

В американском Мэриленде в рамках проведения вечера бокса украинец Александр Усик одержал победу в поединке против боксёра из США Майкла Хантера. Таким образом, украинцу удалось защитить пояс чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (<91 кг).

Сообщается, что первые пять раундов на ринге происходил довольно равный бокс. В шестом раунде Усик забрал инициативу в свои руки и начал доминировать в бою. После 12-го раунда он добыл победу, которая была присуждена ему решением судейской бригады.

Результат поединка по очкам — 117:110.

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