СМИ: График игр чемпионата Украины по футболу изменили ради дочки главы "Динамо"

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СМИ: График игр чемпионата Украины по футболу изменили ради дочки главы "Динамо"

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Фото: ©РИА Новости/ Антон Денисов

В Киеве 22 апреля должна была состояться игра между киевским "Динамо" и "Шахтёром" в рамках 26-го тура чемпионата Украины по футболу. Однако уже стало известно, что встреча перенесена на день ранее. Причиной изменения графика игр стала свадьба дочери президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, которая как раз выпадет на 22 апреля, сообщает сайт "Обозреватель".

По данным журналистов, решение о переносе встречи руководство Премьер-лиги приняло, чтобы глава клуба смог посетить торжественное мероприятие дочери, а не из-за матча полуфинала Кубка Украины, как сообщалось ранее. Отмечается, что обе команды не стали выступать против решения Премьер-лиги о переносе игры.

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