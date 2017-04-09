В МЧС назвали уточнённые данные по погибшим при взрыве дома в Таганроге

Спасатели и другие экстренные службы Ростовской области работают на месте взрыва в жилом доме в Таганроге, где, по предварительным данным, произошло возгорание газа. В настоящий момент из 70-квартирного кирпичного дома эвакуированы 64 жильца. Ещё четверо человек были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

— Жильцы — 64 человека — размещены в пунктах временного размещения. По уточнённым данным, пострадало три человека. Одна девушка скончалась в больнице. В результате взрыва возгорания не возникло. Имеются частичные разрушения строительных конструкций в квартирах пятого этажа. Обрушены перекрытия кровли в квартире, где произошел взрыв. На месте работают все экстренные службы, — сообщила Лайфу начальник пресс-службы МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

Напомним, взрыв в жилом доме по улице Шаумяна в Таганроге прогремел рано утром. Экстренно прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, а из-под завалов достали четырёх человек. Предварительная причина случившегося — взрыв газа.