Актрису Эмбер Хёрд госпитализировали с церемонии вручения премии в США

Экс-супруга Джони Деппа почувствовала себя плохо во время выхода на сцену для получения награды.

Голливудская актриса Эмбер Хёрд была доставлена в больницу с церемонии вручения награды Gala after party — 2017 в Беверли-Хиллз. Как сообщает портал TMZ, девушку объявили победительницей в одной из номинаций, но на полпути к сцене Эмбер Хёрд почувствовала себя плохо, покинула зал и сама обратилась за помощью к медикам.

В итоге на сцену получать премию за Эмбер Хёрд вышла её подруга — модель и актриса Кара Делевинь.

Сообщается, что после оказания медицинской помощи состояние актрисы стабилизировалось и её отпустили долечиваться домой. Что именно стало причиной недомогания, на данный момент неизвестно.