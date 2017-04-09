СКР начал проверку после взрыва в жилом доме в Таганроге

Следователи начали проверку после взрыва в жилом доме в Таганроге, в результате которого, по последним данным, один человек погиб и двое пострадали. Правоохранители предполагают, что в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа.

— В квартире на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадали три человека — две женщины, 1969 и 1996 годов рождения, и мужчина, 1951 года рождения. Девушка 1996 года рождения скончалась в машине скорой помощи, — сообщили в региональном СУ СКР по Ростовской области.

Следователи осматривают место происшествия. В районе взрыва работают все экстренные службы города.