СКР начал проверку после взрыва в жилом доме в Таганроге

Читайте также

СКР начал проверку после взрыва в жилом доме в Таганроге

495

Фото: © L!FE

Следователи начали проверку после взрыва в жилом доме в Таганроге, в результате которого, по последним данным, один человек погиб и двое пострадали. Правоохранители предполагают, что в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа.

— В квартире на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадали три человека — две женщины, 1969 и 1996 годов рождения, и мужчина, 1951 года рождения. Девушка 1996 года рождения скончалась в машине скорой помощи, — сообщили в региональном СУ СКР по Ростовской области.

Следователи осматривают место происшествия. В районе взрыва работают все экстренные службы города.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!