В Совфеде предупредили об угрозах отправки ВМС США к Корейскому полуострову

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В Совфеде предупредили об угрозах отправки ВМС США к Корейскому полуострову

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Решение отправить ударную группу военных кораблей США к берегам Корейского полуострова может спровоцировать необдуманные действия со стороны руководства Северной Кореи. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости" глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

— Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям, — заявил сенатор.

Напомним, ранее стало известно, что власти США направили ударную группу ВМС в западную часть Тихого океана с целью обеспечения своего присутствия в районе Корейского полуострова.

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