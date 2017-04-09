Премьер-министр Японии попробовал молоко с Фукусимы

Синдзо Абэ посетил населённый пункт в 20 километрах от АЭС, откуда запретили вывозить молочные продукты в течение пяти лет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попробовал молоко с фермы, расположенной у АЭС "Фукусима-1". Лидер совершил визит в посёлок Нараха, расположенный в 20 километрах от атомной электростанции. Об этом сообщает портал Sankei.

Оттуда был запрещён вывоз молочных продуктов в течение более чем пяти лет. Первые продажи молока с этой зоны начались с января этого года.

11 марта 2011 года населённый пункт Нараха пострадал от землетрясения с цунами, которые повлекли за собой аварию на АЭС "Фукусима-1". Всё население было эвакуировано.