СМИ: В Швеции около 30 человек в масках забросало полицию коктейлями Молотова

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СМИ: В Швеции около 30 человек в масках забросало полицию коктейлями Молотова

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Фото: © News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

На северо-востоке города Гётеборг порядка 30 человек забросало сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает Expressen.

Как отмечается, молодые люди закрывали лица масками. Камни, которыми они забрасывали правоохранителей, они нашли на стройке неподалёку. Пострадал один из полицейских.

По предварительной информации, молодые люди также поджигали автомобили и разбивали окна в кафе. Правоохранители выслали к месту произошедшего усиленные наряды и вертолёт.

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