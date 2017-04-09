СМИ: В Швеции около 30 человек в масках забросало полицию коктейлями Молотова

На северо-востоке города Гётеборг порядка 30 человек забросало сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает Expressen.

Как отмечается, молодые люди закрывали лица масками. Камни, которыми они забрасывали правоохранителей, они нашли на стройке неподалёку. Пострадал один из полицейских.

По предварительной информации, молодые люди также поджигали автомобили и разбивали окна в кафе. Правоохранители выслали к месту произошедшего усиленные наряды и вертолёт.