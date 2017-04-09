В Москве возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту столкновения двух поездов недалеко от станции Кунцево-2.
— По версии следствия, 8 апреля 2017 года в 22 часа 40 минут на девятом километре девятого пикета перегона станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Москва — Усово, с двигавшимся за ним пассажирским поездом сообщением Москва — Брест, — сообщает ведомство.
В ходе аварии с рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и три вагона электропоезда.
Ведутся следственные мероприятия по сбору доказательств. Расследование продолжается.
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