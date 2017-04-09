Российского программиста задержали в Испании по запросу США

36-летнего петербуржца Петра Левашова задержали в Испании по запросу США. Известно, что программиста подозревают в причастности к хакерским атакам.

— Ночью к нам в апартаменты ворвалась толпа полицейских, взломав дверь. И положили всех нас на пол, и всё это на глазах четырёхлетнего ребёнка. На мои вопросы они не отвечали, заперли меня с ребёнком и подругой в комнате, держали там два часа и не дали поговорить с мужем, — рассказала RT супруга россиянина Мария.

Она добавила, что уже состоялось заседание суда в Барселоне по видеосвязи с судом Мадрида. Левашова арестовали и поместили в барселонскую тюрьму.

Напомним, в январе в Испании задержали другого российского программиста — Станислава Лисова.