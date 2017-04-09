Американец спрыгнул с круизного лайнера во время свадебного путешествия

Реко Скотт и его молодая жена Анджелика узаконили свои отношения буквально неделю назад. И вскоре отправились в свадебное путешествие — круиз на Багамы. Но в пятницу, когда судно находилось всего в 15 километрах от островов, мужчина вдруг спрыгнул с верхней палубы — высота примерно в девять этажей. Об этом сообщает Metro.

Круизный корабль был оцеплен. Члены команды запустили поисковую лодку, а береговая охрана США отправила в этот район поисковый вертолёт и катер, чтобы найти Скотта. Поиски не увенчались успехом до сих пор. Почему мужчина решил выпрыгнуть — неизвестно. Круизный корабль тем временем возобновил свой курс на Багамы.