ВСУ обстреляли группу луганских журналистов

ВСУ обстреляли офицеров специального центра по контролю и координации режима прекращения огня и группу луганских журналистов в районе посёлка Донецкого.

Как сообщил спикер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, группа прибыла для фиксации разрушений в результате обстрела накануне.

— Сегодня при выезде в посёлок Донецкий были обстреляны СЦКК и журналисты. Сейчас до сих пор идёт бой. Стреляют из БМП-2, применяется стрелковое оружие, предположительно, было два разрыва СПГ-9, — сказал Марочко.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.