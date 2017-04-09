СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Таганроге

СУ СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело после взрыва бытового газа в Таганроге. Об этом сообщила Лайфу старший помощник СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели двух человек в результате произошедшего хлопка бытового газа в Таганроге.

Предположительно, ЧП произошло из-за утечки бытового газа. Как сообщила Гагалаева, два человека погибли и двое госпитализированы в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что 9 апреля в пятиэтажке на улице Шаумяна в Таганроге прогремел взрыв. Как отмечалось, утечка газа произошла в квартире на пятом этаже.