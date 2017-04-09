СМИ: Рэпер Дрейк закрутил роман с 19-летней певицей из Англии

Популярный канадский рэпер Дрейк, кажется, недолго переживал после расставания с актрисой Дженнифер Лопес. Теперь западные СМИ прознали о романе музыканта с 19-летней певицей из Англии Джорджи Смит. Она исполнила с Дрейком композицию в его последнем альбоме More Life. Недавно их видели вместе в магазине сладостей.

— Неудивительно, что он влюбился в Джорджи, она великолепна и потрясающе поёт. И он сильно продвигал Джорджи — вывел её на сцену на своих концертах в Великобритании, — рассказал один из источников таблоиду The Sun.

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) Мар 20 2017 в 7:13 PDT

Близкие к рэперу источники уверены, что эти его отношения, в отличие от предыдущих с Рианной и Джей Ло, "очень серьёзны".