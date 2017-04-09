СМИ: Рэпер Дрейк закрутил роман с 19-летней певицей из Англии

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СМИ: Рэпер Дрейк закрутил роман с 19-летней певицей из Англии

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Дрейк и Джорджи Смит. Фото: соцсети.

Популярный канадский рэпер Дрейк, кажется, недолго переживал после расставания с актрисой Дженнифер Лопес. Теперь западные СМИ прознали о романе музыканта с 19-летней певицей из Англии Джорджи Смит. Она исполнила с Дрейком композицию в его последнем альбоме More Life. Недавно их видели вместе в магазине сладостей.

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— Неудивительно, что он влюбился в Джорджи, она великолепна и потрясающе поёт. И он сильно продвигал Джорджи — вывел её на сцену на своих концертах в Великобритании, — рассказал один из источников таблоиду The Sun.

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

Близкие к рэперу источники уверены, что эти его отношения, в отличие от предыдущих с Рианной и Джей Ло, "очень серьёзны".

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