Спасатели вылетели к месту схода лавины на людей на Камчатке

На Камчатке вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел в район вулкана Вилючинский. По словам туристов, которые 9 апреля отдыхали в указанном районе, с северного склона вулкана, со стороны бухты Саранная, сошла снежная масса. Предположительно, под снежную массу могли попасть два человека.

На борту вертолёта находятся специалисты специализированной пожарно-спасательной части краевого поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД, оперативная группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В составе группировки спасателей также находится кинологический расчёт. С собой у спасателей есть всё необходимое для поиска людей, попавших под лавину. Полётное время до района происшествия — 40 минут.

В настоящее время в районе происшествия остаётся около 40 человек, которые в момент схода лавины находились в данной местности. До прибытия спасателей они пытаются обнаружить людей своими силами.

В районе, где произошёл сход лавины, мобильная связь отсутствует. Поэтому очевидцы не смогли сообщить о происшествии сразу — им потребовалось время, чтобы добраться до места, где имеется мобильная связь.