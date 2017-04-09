СК РФ: Столкновение поездов в Москве произошло из-за отказа тормозной системы

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СК РФ: Столкновение поездов в Москве произошло из-за отказа тормозной системы

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Версия о том, что причиной аварии стало предотвращение наезда на человека, не подтверждается.

Согласно предварительной версии следствия, пассажирский поезд столкнулся с электричкой из-за отказа тормозной системы. Об этом сообщается на официальном портале Следственного комитета РФ.

— В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается; оно было обусловлено отказом тормозной системы электропоезда. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава, — поясняется в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Напомним, что поздним вечером 8 апреля столкнулись электропоезд и пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва — Брест.

Лайф опубликовал полный список пострадавших при столкновении поездов.

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